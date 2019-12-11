國民黨副總統參選人張善政到台中市大里農會參加「農業政策座談會」，與農民交流接地氣。（陳淑芬攝）

國民黨副總統參選人張善政11日在台中批評民進黨嗆對岸，打「抗中保台」，對台灣年輕人來講沒有實質意義，真正對年輕人有實質意義的是要顧到他們未來事業發展，國民黨對不同興趣年輕人，給不同的發展路徑， 希望年輕人要體會到國民黨政策裏的牛肉「非常有料」。

張善政11日下午到台中市大里農會參加「農業政策座談會」，與農民交流，國民黨國策顧問團及立委參選人莊子富等人也到場。張善政分享他於2016年在行政院長職務離職後，在花蓮縣壽豐鄉買地當農民學習耕種的經驗，遭遇過蟲害、天災農損等過程，是如假包換的農民，深刻了解農民靠天吃飯真的很辛苦。

張善政受訪時表示，國民黨的農業政策三大方向已定妥，包括鼓勵年輕人願意從事農業，把農業當成企業，而非被補貼的悲情行業形象；打造新農村環境，推動城鄉規劃；放眼未來，農業要有新科技內涵，包括有物聯網、大數據等。

至於農業缺工缺工問題，張善政表示，年輕人如果能投入農業的第一個起手式，希望要有相當規模及足夠自動化，但還是不能避免農業勞力短缺問題，目前勞動部將把關工作交給農會，應該會比較了解農缺工狀況，將來會加強自動化經濟規模，農業移工要更有彈性。

針對年輕選票部分，張善政說，對於不同興趣的年輕人要給不同的發展，要讓對農業有興趣的年輕人，覺得農業是值得投入的領域；對年輕人喜歡玩網路、電腦，在數位創業的給空間。

他強調，不是像對手嗆對岸「抗中保台」，其實，對台灣年輕人來講，沒有實質意義。真正對年輕人有實質意義的是要顧到他們將來的事業發展，希望年輕人要體會到國民黨政策裏的牛肉，是非常有料。

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(中時 )