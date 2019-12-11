為讓弱勢孩童在寒暑假及例假日都能「正常吃飯」，市府推出50元安心餐券；學童可憑餐券到四大超商兌換等值餐點，市議員陳清龍11日為學童請命說，隨物價高漲50元餐券已買不到主食，無法讓孩子吃得營養吃得飽，連老人健保、外地遊客免費搭公車都能補助，卻維持50元安心餐券，讓孩子無法吃正餐，要求提高面額。

市長盧秀燕表示，她自己身為母親，站在母親的立場，當然希望讓孩子吃得更好，市府會努力跟超商協商安心餐券的兌換額度，並視市府財務狀況評估提高餐券面額的可行性；市府不僅發放安心餐券，同時也有其他社福系統並進照顧弱勢孩子。

50元安心餐券是否足夠使用，陳清龍說，親自走訪超商發現，現在餐點價格幾乎都在60元以上，才買得到有主食、飯菜等兼顧營養的便當，弱勢家庭向他陳情，孩子到超商換取食物，因正餐價格幾乎須補貼價差，僅能選取麵包、餅乾等乾糧。擔心弱勢學童未用主食而吃不飽，希望市府檢討，並期調整預算提升面額，讓孩子吃飽吃得健康。

教育局指出，目前弱勢學生可持50元面額安心午餐券至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市等5大業者共近1200門市，加碼兌換到60元的餐點，並提供咖哩飯、義大利麵、粥品、飯糰、三明治等多元化餐食，未來將持續向各家廠商爭取提供更多元餐食滿足學生需求。

教育局強調，市府也推出「愛心守護站」政策，未滿18歲的弱勢兒少24小時皆可登記領取80元餐食食用，擴大服務學校尚未發掘但有需求的孩童，雙軌並進讓孩子獲得更多照顧。

(中時 )