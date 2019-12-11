106學年曾打進到UBA大專籃球聯賽4強的高雄師範大學，上季也是8強之列，不過本季前6場預賽有些起伏不定，今天83比50輕取康寧大學後，3勝3敗勝率再度回到5成。

高師大總教練徐耀輝表示，球員太在意、太想贏球，所以有點放不開，所以今天一開始也是打得有點膠著，他提醒球員不要一下子就想拉開，一球一球慢慢打，後來就比較好一點。

高師大目前6場比賽勝率剛好5成，徐耀輝補充，後衛王偉丞其實狀況不錯，可惜賽前球隊練習時左腳大扭，球隊控衛只剩一人，進攻、調度上都有影響，所幸並未傷到骨頭或韌帶。

看著高師大陣容，可以明顯看出有幾位球員髮型跟多數高中籃球隊球員一樣是平頭，原來是9月大陸移地訓練時，王繁宇、王偉丞、王炎頡、高士杰等4人不小心睡過頭在集合時遲到，因此剃三分頭作為「懲罰」。

王繁宇說：「我們4人分屬兩間寢室，因為出外集訓球隊會收手機，雖然有morning call，很遺憾還是不小心睡過頭，所以就替三分頭，真的是從高中畢業後第一次把頭髮剃這麼短！以後再也不敢睡過頭了！」

王繁宇透露，這階段徐老師設定要拿下5勝，不過第1場對中州很可惜沒抓下，現在頂多拚到4勝，所以明天對明道大學有非贏不可的決心，「我們都會針對下一場對手去討論，輸球的場次都是我們沒做好細節，會再繼續努力，下階段預賽也很重要，畢竟面對任何一支甲一球隊都沒有穩贏的，要認真看待每一場球。」

(中時 )