美國總統川普自上任以來就一再點名蘋果應返美生產，以響應其「美國製造」政策的計劃，蘋果執行長庫克近日受訪時，除了強調蘋果對美國就業市場的貢獻外，更駁斥有關蘋果外包工作獨鍾陸廠的批評，直指他們挑選外包廠商只以技術考量，挑最好的合作。

庫克日前接受《日經新聞》專訪，舉例蘋果對美國就業市場的貢獻，該公司已在美國創造200萬個以上的工作機會，像是iPhone使用的玻璃，便是在肯塔基州的康寧生產，此外，iPhone內部多個半導體零件都是在美國製造，只是最終產品並非在美國組裝。

庫克並強調，蘋果在挑選外包廠商時，會考察所有國家，評估每個國家擁有的技術，然後挑選最好的。

不過十分倚重大陸生產線的蘋果，近期恐怕也自身難保，距離12月15日美國提高大陸商品關稅的時間還有4天，課徵範圍波及手機、筆電和平板等產品，Wedbush Securities分析師Dan Ives發布報告指出，深耕大陸市場的蘋果受到關稅的影響最大，要是關稅真的上路，預估2020會計年度蘋果獲利將因此減少約4%，亦即每股減少0.5美元。

(中時電子報)