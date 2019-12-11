主題遊園是是許多大人小孩出遊時的首選，業者經營著重特別的構想，環繞著一個或數個主題，創造一系列歡樂氛圍和環境來吸引遊客。萬能科技大學行銷與流通管理系，舉辦「2019全國高中職主題樂園特色介紹競賽」和「2019全國大專校院主題樂園行銷創意競賽」，讓全台學子一起飆創意。

比賽有16隊高中職學生、12隊大專學生進入決賽，大專組由萬能科大行銷系榮獲第一名。團隊提出全台唯一集合遊樂設施、文化體驗、自然生態、美食住宿的泰雅主題樂園行銷企畫「泰雅傳奇闖通關」，效法綜藝節目設計闖關體驗活動，並以泰雅皇宮的設計風格，透過影片拍攝及放送吸引消費族群。同時，該企畫案推廣泰雅部落文化，寓教於樂讓大眾更了解原住民文化。

行銷系柯淑姮主任表示，每年行銷系主辦不同業別、不同主題的行銷創意競賽，今年辦理主題樂園類別，吸引許多作品參賽且品質佳，參賽學生菁英盡出，充分發揮年輕學子的創造力及教師的指導功力，最重要是透過競賽競賽，促進各校、系學生們彼此切磋交流。

(中時 )