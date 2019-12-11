時代力量今日下午於時力中央黨部召開「競選官網發布」記者會，並由時力秘書長吳佩芸擔任主持人。吳佩芸在現場展示了數款募款小物，而其中一款「同事不來開會帆布袋」，當場諷刺日前民進黨立院黨團強行通過休會兩周的決議。

吳佩芸表示，距離大選剩下30天，時代力量的理念從未改變，就是公平正義、改變台灣。吳佩芸也在現場發布競選網站並秀出內容，除了介紹時力推薦的區域立委候選人以外，網站也提供各候選人的政見主軸，並發布競選影片，供選民參考。

吳佩芸在記者會場展示了募款小物。第一款是「慣老闆杯墊」，強調台灣勞資不平等的現況。第二款是「同事不來開會帆布袋」，諷刺近日民進黨立院黨團下令動員黨籍立委，以人數優勢表決通過立法院18日至30日休會的決議。

吳佩芸指出，第三款是「擋下風雨與雷鳴黃色雨傘」，但目前還無法推出。吳佩芸解釋，時力曾尋訪多家雨傘廠商，但每家的回應都是以「製造工廠在中國，要製作黃色雨傘太敏感」為由，拒絕接單。吳佩芸當場請大家幫忙協尋願意幫忙的廠商，並表達雨傘會撐起自由民主的希望。

吳佩芸回應現場媒體提問。吳佩芸說，時力的候選人，沒有政二代、富二代，也沒有財團做後盾，因此需要靠民眾的捐款來支持。吳佩芸表示，募款小物不僅一個小品，也是對時力的支持與幫忙，而更重要的是理念的傳達。

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(中時 )