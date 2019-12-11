拿著偽喜帖文宣，蔡易餘開玩笑說「連任就補請客」。（呂妍庭攝）

民進黨第1選區立委參選人蔡易餘捲入「卡神」網軍風波餘波盪漾，這兩天陸續有民眾收到夾報「偽喜帖」，封面就是蔡易餘和楊蕙如的貼背照，底下寫著「永結同心，蔡楊好事」，引發許多民眾議論，蔡易餘拿著偽喜帖有些哭笑不得，說很多人揶揄他，說結婚沒請客很過分，「害我少了很多票」。

蔡易餘與楊蕙如5年前出國遊旅的照片被起底下，藍營緊咬兩人關係不放，這兩天陸續有民眾收到狀似喜帖的夾報，寫著「嘉義朱孝天」蔡易餘、「台灣梁詠琪」楊蕙如，兩人貼背照旁還寫著「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝」，內頁提到駐日大阪辨事處長蘇啟誠因遭輿論攻擊身亡等相關內容，要求蔡易餘說明與卡神楊蕙如的關係，封底則有「易網情深，卡神＋卡油」等字樣，底下印著「嘉義縣婦女會祝福您」，一旁還有婦女會理事長郭月霞的簽名。

記者求證郭月霞，她證實文宣是婦女會做的，動機很單純，就是要「恭喜蔡易餘」，也說內容和照片都是事實非無中生有。

至於蔡易餘顯得有些哭笑不得，說「放我的喜帖，卻用別人署名很沒意思」，並再次解釋他和楊蕙如沒什麼樣，2014年大家好朋友7個人去泰國，他跟一個男生睡同一間房，對方卻趁他洗澡時亂拍，還傳到大家出遊的群組，結果楊蕙如就上傳到臉書，當時他心想反正嘉義人沒認識楊蕙如「想想就算了」，「怎麼知道她今天會這麼出名？」，「她出名我跟著遭殃」，還說這個偽喜帖文宣害死他，大家都揶揄他，說他過分，結婚都沒請客，「害我少了很多票」，進而開玩笑說，「等我連任再補請大家」。

(中時 )