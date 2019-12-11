距離中華民國第15任總統大選僅剩1個月，選戰已進入白熱化階段，任何風吹草動均能影響選情，為凝聚藍營向心力，展現大團結氣勢，國民黨總統參選人韓國瑜副執行長顏寬恒11日表示，將由台中市長盧秀燕擔任韓國瑜台中市競選總部主委，彰化縣長王惠美出任韓國瑜彰化縣競選總部主委。

總統大選決戰中台灣，韓國瑜南投縣的競選總部在11月23日聯合許淑華、馬文君立委競選總部共同成立，並由縣長林明溱擔任主委。顏寬恒指出，台中市競選總部即將於本月13日成立，盧秀燕市長擔綱重任出任競選總部主委；彰化縣競選總部也將在隔天14日成立，由王惠美縣長擔任主委。

顏寬恒指出，為強化藍營氣勢並打出國民黨執政的政績，盧市長在台中各項建設和福利皆有目共睹，不管是台中綠美圖與國際會展中心的開工動土、還有路面燙平專案、恢復老人健保補助、公托公幼倍增、加速南山截水溝治水工程、明年實施雙十公車計畫照顧偏鄉，加上近期的大智路打通等，政見成果已逐漸呈現，鄉親會看見台中的改變，這都將成為韓國瑜在台中選戰的最大助力。

顏寬恒指出，盧秀燕市長尤其為台中的空汙問題，每天跟民進黨中央抗衡，她不但力擋中火增設機組，也悍然聯合中部縣市共同抗拒中央增加10％的百萬噸燃煤，為了人民健康而奮鬥，展現「為母則強」的堅毅一面。

顏寬恒說，繼朱立倫市長擔任韓國瑜競選總部主委後，盧秀燕市長和王惠美縣長也挺身而出，勢必成為國民黨總統候選人韓國瑜在中台灣的得力助手，有信心為人民未來打下漂亮的一仗。

顏寬恒強調，2020是中華民國未來發展的關鍵年，相信台灣民眾會看清民進黨過去4年的執政失能，蔡英文的錯誤政策將把台灣帶向末路，經濟前景堪憂、能源政策失敗，人民內心都累積了許多「為什麼？」。

顏寬恒呼籲，盼大家透過手上神聖的選票下架民進黨，把真正懂民意、知民情、貼民生的韓國瑜送進總統府，大家一起為中部未來的發展努力，共同打擊空污，還給中部真正的藍天，給下一代新的希望。

(中時 )