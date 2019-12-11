歐特明自動停車系統今年在兩岸皆獲獎，除了在i-Vista自動停車項目中取得冠軍外，最近也拿下新竹科學園區創新產品獎。

新科優良廠商創新產品獎為新竹科學園區的年度盛事，竹科管理局為鼓勵園區廠商開發創新產品，因此制定優良廠商創新產品獎，每年都會選出該年度的創新產品，作為獎勵對象。歐特明今年以AI全場景自動停車系統贏得獎項，除了主打東方停車場景為產品做出市場區隔外，再加上可透過OTA升級系統辨識率，也成功為產品帶來差異化。透過自動停車系統能夠有效減少一般駕駛者花在停車的時間，降低停車時的前進後退的次數達50％，讓停車這件事情更輕鬆也更省時。

i-VISTA自動駕駛汽車挑戰賽為目前全球首創針對ADAS功能做量化評比的競賽，今年9月於重慶完賽，小鵬G3在個人組的自動泊車項目中，以優異的滿分成績取得冠軍。這代表歐特明的自動停車產品，無論在車位識別能力與車格線辨識的精準度上，都有高水準表現，才能助力G3贏得冠軍。

歐特明表示，透過車上的四個環景攝影鏡頭以及車用電子控制器，運用AI深度學習模型做車位識別，能清楚辨識出停車位、車格線等，車子彷彿有了視覺，再加上雷達融合，就能避開停車空間的障礙物，例如柱子與限位檔桿等，強化汽車對環境感知的避障能力。

歐特明執行長吳錫慶指出，明年會是關鍵的一年，要更積極往下個階段佈局，目前已成功研發記憶式無人代客泊車系統，距離可達100公尺，適合運用在住家大樓或商業辦公室等有特定停車位的地方，如搭配車聯網與智慧停車場的高精地圖，未來讓車子自己開去停車將不是夢想。

(工商 )