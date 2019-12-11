受惠產品利基策略、大陸內需支撐，誠泰科(4767)、雙鍵(4764)11月營收齊步推進，月增13.4％、7.36％。誠泰科積極跨入家電自動化領域，開發輕量化緩衝填縫熱熔膠應用於室內冷氣機、冰箱內之發泡熱熔膠；研發的PM2.5聚烯烴熱熔膠濾清器也有望看到研發成果，強化營運利基。

誠泰科熱熔膠具低揮發性、黏接迅速，且不含溶劑等特性，具有取代溶劑型接著劑的優勢；伴隨出貨放大、利基策略發酵，前三季獲利年增23.65％，EPS1.32元。11月營收年增11.65％，前11月營收10.17億元，年增5.36％。

雙鍵因大陸廠隨環保政策營運受阻，前11月營收31.94億元，年減23％。考量出貨多元調度及利基佈局強化，雙鍵啟動宜蘭新廠投資，原預算總額為10.2億元；為提升廠區之安全及自動化層級，並增進長期營運效率，擬追加預算2.3億元以施作相關工程及添購設備，修正後總預算為12.5億元。

雙鍵宜蘭利澤籌建新廠，第一期光起始劑年產能四～五千噸，生產173、184起始劑產品，並導入HALS光穩劑，並評估TPO、BDK等產品；連同塑膠添加劑、中間體等產線，粗估全能量產產值約9.2億元。

此外，雙鍵數位印花業務在馬來西亞、大陸以設備綁墨水方式，試圖突破瓶頸，並開發以噴代染的解決方案。

(工商 )