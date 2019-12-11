錠嵂為協助第一線業務同仁，提供更快速簡便的保單健診服務，開發出「錠嵂AI智能保單健診系統」，成為首家開發出此套系統的業界先驅，今在記者會上公開亮相宣告啟用，未來錠嵂業務同仁均可使用此套系統，快速為保戶提供保單健診服務。

錠嵂表示，「錠嵂AI智能保單健診系統」與專長於人工智慧產壽險解決方案的「洽吧智能股份有限公司」攜手合作，採用先進的OCR辨識技術，搭配由保險及資訊技術專家成立的「昇華科技股份有限公司」提供雲端險種資料庫，結合行動載具普遍的使用習慣，直接拍下保單首頁，只需要數分鐘的時間，就可以了解保戶現有保障額度，幫助業務員即時進行診斷，並提供保戶建議，大幅減少過往需往返溝通的大量時間，提升服務效率。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，台灣醫療水準日新月異，新醫療技術的誕生及二代健保DRGS實施，舊有保單條款不ㄧ定能夠因應支付新醫療技術費用，例如：達文西手術，動輒需自費10多萬，部份以前需要住院開刀的手術，現在用門診手術即可完成，理賠項目已不符使用，造成買了保險，卻無法完整分擔風險的狀況。因此，民眾更應該定期進行保單健診，適時補強保障規畫內容，才能有效發揮保險風險控制的本質。

洽吧智能創辦人趙式隆表示，保單健診是一個讓深度學習 (Deep Learning) 驅動的人工智慧落地應用的絕佳場域。透過結合錠嵂保經的領域知識及大數據，與洽吧智能的資料科學技術，「錠嵂AI智能保單健診系統」利用光學字元辨識技術（Optical Character Recognition, OCR）取代人工登打，再運用自然語言處理 （Natural Language Processing, NLP）讓機器辨識保單首頁，自動辨識擷取內容，將資料抓到相對應的欄位中；不僅如此，洽吧智能導入的潛在語義索引 (Latent Semantic Analysis, LSA) 讓機器能夠獨立閱讀保單內容，並作出初步決策。若遇到機器無法正確判斷的資訊，再交由專業的第一線業務同仁處理。這整套人機協作流程是絕佳的擴增智能（Augmented Intelligence）應用範例，除了大幅提高行政作業效能，同時也讓業務同仁與保戶能更透明、即時的溝通切身的保障規劃。

趙惠仙表示，錠嵂被諭為保經業的精品，擁有業界所沒有的完整行政支援系統，此次開發的「錠嵂AI智能保單健診系統」，運用OCR辨識系統，僅需拍下保戶擁有的各家保單投保內容首頁，透過人工智慧系統自系統資料庫抓出對應的保單商品資料，比對判斷辨識，即可在數分鐘內（視保戶擁有的保單數多寡），匯整出保戶現有保障的全面概況，業務同仁能進一步給與診斷及建議。也希望保戶可以藉由科技技術的進步，能自己定期做保單健診，提高保險的透明度，加強保戶與業務員之間的信任感。

(工商 )