「卡神」楊蕙如涉操控網軍侮辱大阪駐日代表處，遭台北地檢署依侮辱公署及公務員罪起訴，民進黨還數度切割楊；國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜11日受訪呼籲全國民眾，「找楊蕙如人在哪裡、請她出來當汙點證人」，也抨擊蔡政府用國家資源養網軍傷害我們民主、輿論，要蔡英文勇敢說出來，不要吞吞吐吐，不要以一句不認識就要劃清界線。

韓國瑜受訪指出，這場2020大選是乞丐與王子的戰爭，民進黨濫用國家資源，鋪天蓋地對他展開攻擊，甚至還用納稅人的錢養網軍，打擊政治對手，沒想到網軍太囂張，逼死了一個外交官，引起全國譁然。

韓國瑜痛批，民進黨政府每天吃香喝辣打選戰，他在這場選戰中，因中南部沒有經費，就自己咬緊牙根用比較少的資源來應戰，蔡英文總統則是做了太多違背天理、道德的事，看看網軍就知道，到現在還在躲閃，用養網軍來掩蓋她執政無能的成績單。

韓國瑜也抨擊蔡英文有40％時間在拜訪宮廟，也還在領薪水，用總統的職務、國家的資源來打選戰；他自己則是10月16號請假投入選戰後，就講過不拿薪水，我清清白白、乾乾淨淨，為什麼要一直不停來汙衊？每天都在指責，這是非常誇張。

韓認為，民進黨和在蔡英文根本是做賊喊抓賊，蘇處長是被網軍活活給逼死，楊蕙如應該勇敢出來，所有的台灣人民，拜託大家一起來找楊蕙如在哪裡，請她當汙點證人，把所有的事情公開，為台灣現在、與未來的政治風氣做出貢獻。

(中時 )