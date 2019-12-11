美國今天就大規模屠殺洛興雅人，對緬甸軍方總司令嚴加制裁；與此同時，緬甸領導人率團前往聯合國主要司法機構，為被控種族滅絕罪辯護。

美國7月即禁止緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）入境美國，但今天大動作凍結他在美國的資產，並宣告任何人在美國跟他從事金融交易皆為非法。

針對國際人權日（International Human Rights Day），美國財政部對另3名緬甸高級將領和14名其他國家的人士施加相同制裁。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）聲明表示：「美國不會容忍無辜民眾遭受刑求、綁架、性暴力、謀殺和殘暴行為。」

緬甸2017年發動軍事鎮壓，造成73萬餘名洛興雅穆斯林逃至鄰國孟加拉。聯合國調查人員表示，緬甸攻擊行動包括大規模屠殺、輪姦和四處縱火等行徑，已定調為「企圖種族滅絕」。

緬甸否認到處施虐的指控，稱這些軍事行動是打擊恐怖主義的一環。

在美國祭出最新制裁時，緬甸代表正在海牙的國際法院出庭，為違反1948年防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）的指控辯護。

緬甸文人政府領導人、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬對洛興雅人慘遭屠殺默不吭聲，重傷她曾在西方樹立的指標性人物形象，她率領代表團親征國際法院，針對甘比亞提出的指控辯護。

(中央社)