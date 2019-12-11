高端疫苗(6547)大型細胞製備中心(CPC, Cell Processing Center)預計將會在2020年Q1正式啟用，配合細胞治療聯盟夥伴提出特管辦法送件，進攻細胞治療市場。

高端疫苗指出，CPC廠規格除了符合現今台灣法規要求的GTP，更以最高規格的PIC/S GMP作為設計基礎，目前共配置12間細胞製備場所（CPU, Cell Processing Unit），其中9間將供應自體細胞的生產，3間則作為異體細胞的量產製造。該廠具備完整的製造、QC、QA能力，主要以CDMO委託開發製造服務為主，依客戶需求提供生產、製程開發與優化的服務。

細胞治療已成為國際醫療趨勢，台灣在今年特管辦法開放之後，許多廠商與醫院積極合作，向衛福部提出細胞治療技術申請，截至11/15止，衛福部醫事司有超過100件申請案在審核中。

過去國內細胞治療產業僅有部分大型醫院與生技公司擁有小規模GTP實驗室，細胞治療產能相當有限。高端疫苗說，在新法施行後、法規趨嚴的產業轉型時，對高規格的生產場地需求大增，公司以專精的細胞培養技術、無菌製備操作及GMP相關經驗，直接以最高等級的細胞製備中心取得產業先機，創造更多的市場合作機會。

高端疫苗的CPC廠位於新竹高鐵站附近，具絕佳地理位置，未來配合廠商與北、中、南部的醫院進行合作，皆可在最短的時間內提供病患最高品質的細胞製備服務，有望吸引更多廠商與醫院的合作意願。

(時報資訊)