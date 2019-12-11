作為世界盛行的社群平台之一，Twitter（推特）日前也公布了2019年平台上的話題榜，揭曉哪一則推文被轉發最多！還有年度最熱電影、電視劇、運動員，還有網友最愛表情符號等等，內容豐富多元，值得一看！

根據Twitter官方部落格公布的資訊，在2019年內被轉發最多的一則貼文，就是「打破世界紀錄的蛋」，打敗了南韓人氣男團BTS（防彈少年團）成員田柾國私底下跳舞的影片。被轉推最多的評論則是「O jewa ke eng」，這令人難以理解的推文翻譯出來就是「什麼正在吞噬你」。

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019

O jewa ke eng ? — Keabetswe🌬 (@akreana_) January 5, 2019

除了公布最熱門推文以及評論外，Twitter全球用戶最愛討論的話題排行榜也被公布了。今年播出第八季的《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）成為熱門電視劇話題第一名，超越Netflix原創影集《怪奇物語》（Stranger Thinkgs）。網友最愛討論電影則是《復仇者聯盟：終局之戰》，贏過了另一部超強續集片《玩具總動員4》。

Twitter公佈2019年回顧統計，此為網友熱議的十大熱門電視與影集、演員與藝人的榜單。（摘自Twitter Blog）

以人物來看，網友討論最多的演員則是飾演新一代蜘蛛人的湯姆·霍蘭德（Tom Holland)；討論最多的藝人則是南韓男團BTS；網友討論最多的運動隊伍則是西甲的巴賽隆納足球俱樂部；網友最愛討論的女運動員是美國職業足球運動員Megan Rapinoe，男運動員則是目前效力於法甲俱樂部巴黎聖日耳曼的巴西足球元內馬爾（Neymar da Silva Santos Júnior）。

Twitter公佈2019年回顧統計，此為網友熱議的運動相關榜單。（摘自Twitter Blog）

從新聞等相關議題的角度來看，Twitter 2019年網友最關心的新聞關鍵字則是 NotreDeme，也就是巴黎聖母院被燒毀的新聞。此外日本改國號為「令和」，也成為新聞熱門關鍵字第二位，這與Twitter在日本是相當盛行的社群平台不無關係。

Twitter公佈2019年回顧統計，此為網友熱議與新聞相關的榜單。（摘自Twitter Blog）

而在新媒體時代，網友發文當然也都會時常帶著表情符號，根據Twitter統計，2019年平台上網友最愛用的表情符號就是「笑哭」圖案，笑中帶淚的複雜情緒成為網友最愛用的心情寫照。

Twitter公佈2019年回顧統計，此為網友最愛用的表情符號榜單。（摘自Twitter Blog）

這些熱門議題、關鍵人物還有流行的表情符號，陪伴著Twitter度過了長長的2019年，身為使用者的你是不是看起來很有感覺呢？

(中時電子報)