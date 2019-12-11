宏碁(2353)11月業績報喜，激勵股價挑戰半年線，單月合併營收為204.27億元，月增率14.6%%。宏碁積極布局亞洲市場，根據最新市調資料顯示，宏碁電競在亞洲市場站穩腳步，在今年10月份奪下泰國、香港及菲律賓電競筆電市場市佔冠軍寶座，展現宏碁持續深耕電競領域的決心。

宏碁電競筆電深獲遊戲玩家喜愛，分別在泰國市場以40%、香港及菲律賓市場各自以32%市佔率站上10月份銷售冠軍，成為電競筆電市場領導品牌。除此之外，宏碁為提供遊戲玩家完整的電競體驗，推出多款電競電腦、深受玩家喜愛的電競座艙及Planet9電競社群平台等多元產品，更預計於2020年2月份在菲律賓舉辦第三屆Predator League總決賽，將邀請各路好手齊聚，共同角逐電競殿堂的最高榮譽。

宏碁電競產品(含電競桌機、電競筆電與電競螢幕)以及輕薄筆電表現亮眼，電競產品今年前11月份的銷售量累積年增率達28%，輕薄筆電則於同期銷售量年增22%。宏碁董事長陳俊聖推動雙重轉型策略，動能持續發酵，旗下安碁資訊(6690)、智聯服務公司、展碁國際公司、安圖斯科技公司等，前11月營收皆見雙位數以上幅度成長。

(時報資訊)