高端（6547）疫苗開發傳捷報！旗下腸病毒71型疫苗，為全球唯一進行多國多中心臨床試驗的開發案，日前於台灣、越南數個大型臨床醫學中心同時執行三期臨床試驗，總收案人數超過3,000人，且，目前收案進度已達90%，預計12月底將完成全部收案。待試驗結果分析完成後，將可同步於台灣及東協國家申請藥證。

高端疫苗已取得GMP認證，為全球第一間量產級PIC/S腸病毒疫苗廠，具有高品質產品、完整足夠的產能、且具與東協醫藥法規協和化的優勢，加上過去的臨床數據顯示，高端的腸病毒疫苗安全性和保護效力優異，並對於中國、東南亞地區循環流行的B5、C4、C5病毒亞型皆具良好的交叉免疫反應。

因此，高端在腸病毒疫苗的市場上，對於中國、東南亞皆已有完整佈局規劃，在中國、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國皆已選定潛在合作銷售夥伴，無論是西進中國或南向東南亞，都能快速切入市場，推動腸病毒疫苗上市銷售。

有鑑於中國近年腸病毒疫苗上市後，銷售逐年創新高，2018年全年出貨量近3,000萬劑，已創造超過新台幣300億的市場佳績，而高端的腸病毒疫苗是具PIC/S GMP認證，較中國國產疫苗更具品質優勢。

另外，鄰近的其他東南亞國家，亦飽受腸病毒感染之苦，手足口症發生率為台灣的2~15倍，且近年通報病例不斷上升，約一半左右的病例皆併發重症住院，造成極大社會和經濟負擔。高端疫苗開發的腸病毒疫苗將有效提供保護力，可被廣泛使用於這些腸病毒好發的地區，保護亞洲兒童免受腸病毒的威脅。?

(工商 )