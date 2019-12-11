貴安新區110千伏蘋果變電站今天正式啟用，為蘋果中國（貴安）數據中心提供穩定可靠的電力。（取自新浪微博＠貴安新區管委會）

美國蘋果公司與貴州省政府2018年簽訂戰略合作框架協議，宣布將投資10億美元在貴州省貴安新區建設iCloud數據中心，這座亞洲最大的數據中心已於今天（12月11日）正式通電，代表該中心安有了穩定可靠的用電保障。

蘋果中國（貴安）數據中心是蘋果公司為大陸iCloud用戶提供最佳體驗的關鍵，是繼美國、歐洲之後，設立的第3個數據中心，將為用戶減少延遲，提高可靠性，從而提高蘋果公司在大陸提供的產品和服務的整體速度。

該中心在2018年5月25日舉行奠基儀式，今天正式供電方為貴安新區110千伏蘋果變電站，占地4042平方公尺，終期變電容量為252兆伏安，採用雙電源供電以及雙拼電纜接線方式。一路電源由110千伏甘河變電站輸送，另一路電源是則從110千伏青魚變電站輸送，當一路電源出現故障後，另一路電源可保證持續供電，相較於常規變電站可靠性大幅提升。

正式通電後，蘋果中國（貴安）數據中心將全面進入機電設備調試階段，為全面建成投用起到重要的推動作用。

(旺報 )