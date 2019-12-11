小禎過去上《康熙來了》舊照曝光。（圖／中時資料照片）

小禎曾因生病發福。（圖／中時資料照片）

如今的小禎變瘦又有自信。（圖／中時資料照片）

35歲胡瓜女兒小禎過去和前夫李進良的婚姻被形容「歹戲拖棚」，今年10月小禎勇敢宣布簽字離婚，和李進良12年婚姻畫下句點，恢復單身又瘦身成功的小禎最近美到發光，而她過去就不諱言大方透露：「演藝圈裡誰沒整型？」

小禎8年前和好友佩甄曾一起接受媒體專訪，因李進良為整型名醫，佩甄老公王祚軒也有經營微整型的部分，雙姝身為另一半的活招牌，坦言也打過肉毒桿菌、電波拉皮，而小禎過去因多囊性卵巢症候群發福，半年激瘦甩37公斤後，整個人又變得更加青春亮麗，也成為不少女性心中的勵志目標。

而回顧小禎出道之初的清純模樣，她曾和胡瓜上《康熙來了》，也曾以174公分的模特兒身高參加走秀，當時的她或許是妝容影響，五官不如今日精緻立體，挺過失婚後走出自我，人變美又更有自信，難怪過去成為《康熙來了》調查局單元被眾多男明星票選為「娶到她最有福氣」榜首。

(中時電子報)