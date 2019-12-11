本土劇女星陳子玄昨（10日）爆出與大15歲的演員陳建隆離婚，雙方4年婚姻畫下句點，陳子玄所屬經紀公司三立藝能昨也證實此事。陳子玄沉默一夜後，稍早在臉書發表聲明，表示雙方都很努力過，才會做這樣的決定「過程沒有爭吵，也沒有第三者，純粹是我們對人生各自有了新的規劃及新的藍圖。」

對於4年婚姻畫下句點，陳子玄提到，她與陳建隆經過溝通後，和平理性做了離婚決定，並在前一段時間已完成離婚登記手續，陳子玄感性寫下：「儘管這對我們來說不是一個最完美的結果，但我們都很努力過，才做這樣的決定」。

陳子玄進一步指出：「過程沒有爭吵，也沒有第三者，純粹是我們對人生各自有了新的規劃及新的藍圖」，陳子玄認為，儘管雙方分開了，希望彼此快樂並幸福的初衷並沒有變，而雙方已做出對彼此都好的決定，強調她和陳建隆仍像朋友家人，也祝福對方。

而陳子玄所屬的三立藝能中心則說明，針對離婚新聞，陳子玄本次聲明後未來將不再對外說明，至於離婚原因、孩子監護權等細節，則呼籲外界給予藝人隱私及空間。

陳子玄臉書全文。（圖／取材自陳子玄臉書）

(中時電子報)