嘉義市北興國中學生參加張進通許世賢教育基金會數學競試，表現出色，校長張金龍（左）及班導曾淑瑜（右）稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市北興國中參加張進通許世賢教育事務基金會108學年度雲嘉南區國中數學能力競試，勇奪1金3銀4銅，其中，三年級學生陳映妏摘金，是此項賽試24年來首位女金主，備受矚目，她課餘愛看東野圭吾推理小說。

張進通許世賢教育事務基金會每年辦理雲嘉南區國中數學能力競試，今年11月30日初試，有36所國中、222名學生參加初試，共測驗「數學一」與「數學二」2科，錄取38名，有16名佳作獎，另有22名學生參加12月6日複試，經兩關大學教授與老師的口試，當天公布成績，北興國中陳映妏獲金牌。

陳映妏說，初試錯1題，獲得195分，父親是醫生、母親是家庭主婦，她喜歡動腦思考，不擅於背書，念國中數理資優班後，班導曾淑瑜活潑、互動式的教學法很能帶動學習興趣，加上一直做題目不斷練習，解題當樂趣，數學更進步，課餘愛看東野圭吾的推理小說。

曾淑瑜說，學生不斷反覆做考古題，分組討論，互相教學，經常參加校外比賽自我激勵，透過這些方式讓學習加深加廣，陳映妏也是全各科兼顧到位的學生，上課認真專注，參加作文比賽也有出色表現。

校長張金龍說，該校此次數學競試獲得1金3銀4銅，成績亮麗，是歷年來最好的一次，陳映妏更是24年賽事來首位摘金女學生，嘉中校長當場就詢問陳生未來要讀哪裡？招生搶先機。

(中時 )