農委會自2017年度起推動擴大灌溉服務政策表現亮麗，以往灌溉服務多侷限於農田水利會所轄灌區範圍，自蔡總統上任以來責成農委會突破傳統思維與作為，主動協助農田水利會灌區外有灌溉服務需求農地，這3年來已將4,576餘公頃灌區外農地納入農田水利會服務範圍，其中由於八卦山旱灌計畫已延宕20餘年，為擴大服務此地區農友，農委會已成立「八卦山旱灌區擴大灌溉服務推動平台」並辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，預計未來將逐步推動納入農田水利會事業區域範圍。

農委會說明，農田水利會具灌溉管理、工程專業，除服務灌區內農民外，自106年起配合農委會擴大灌溉服務，已有豐碩成果，其中著名案例即為百香果重要產區埔里鎮大坪頂約600公頃農地納入南投農田水利會灌區。該區農地位於台地，水源取得不易，納入灌區前，農民需向售水業者買水或自行取水，效率低且成本高。在農委會106年至108年陸續投入2億元經費，建置高效率的管路灌溉系統，並由南投農田水利會以電腦化水量監測及分配系統，有效提供農民所需穩定水量，生產高經濟作物，使該區產值大幅提升，並吸引青農返鄉從農，達成農村創生。

農委會解釋，經由南投大坪頂納入灌區案例，可藉其辦理經驗，逐步推行至灌區外適作農地，南投八卦山茶葉產區即為農委會積極推行擴大灌溉服務地區。八卦山旱灌工程計畫係屬經濟部水利署辦理集集共同引水工程後續計畫之一部分，目的為透過抽蓄工程供灌南投市及名間鄉共計4,171公頃農地，屬國家重要灌溉工程建設。原計畫擬定已逾20年，因經費、組織、效益、維管等因素，僅部分區域營運機制較為順暢。

目前係由南投縣政府依「南投縣八卦山旱灌營運管理委員會設置要點」辦理相關營運事宜，惟因營運困難，南投縣政府請農委會協助，爰於106年補助南投縣政府辦理「八卦山旱灌赤水地區P18水池配水系統佈設計畫」，並於去年核定彰化農田水利會辦理「八卦山旱灌赤水地區P16、P17水池新建及配水系統佈設工程委託規劃設計」計畫，針對區域水資源、農民用水意願、工程佈設等內容進行詳盡調查與規劃，期能解決地方灌溉用水問題。

農委會表示，八卦山旱灌區位處於農田水利會事業區域外，為引進專業灌溉技術，藉以提高設施營運效率，相關單位及農民屢有希望納入農田水利會事業區域範圍建議，爰農委會為擴大服務農民，積極回應地方需求，於6月與南投縣政府、名間鄉公所、彰化農田水利會、經濟部水利署中區水資源局等單位成立「八卦山旱灌區擴大灌溉服務推動平台」，未來將定期依不同推動議題共同研商目前營運中遭遇困難、優先推動區位次序與營運管理等各面向議題，另成立「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，將以專案評估方式瞭解各區位之農業相關資訊、所需之工程改善經費、分區投資優先順序及效益、未來營運模式及營管組織等，提供未來將八卦山旱灌區納入農田水利會事業區域範圍推動事宜之參考依據。

農委會進一步說明，八卦山旱灌區以名間鄉為例，有茶樹、鳳梨等具經濟規模之農產品，而穩定的農業用水為農業發展的基礎，未來由農委會主動協助當地農民改善灌溉設施，並配合有效率之灌溉管理模式，期能複製南投縣大坪頂地區百香果產區經驗，吸引大量青農回流，並創造高經濟價值產業鏈，改善農村人口結構的成功經驗。

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