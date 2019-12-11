A股三大股指11日收盤漲跌互現，滬指小幅收漲，日K線八連陽，創業板指則下跌近1％。行業類股漲少跌多，北向資金連續20個交易日淨流入。

截至11日盤，滬指小幅收漲0.24％，收報2,924.42點，日K線八連陽；深成指下跌0.64％，收報9,852.71點；創業板指下跌0.91％，收報1,718.26點。兩市合計成交人民幣4,666億元，行業類股漲少跌多。從大盤上來看，胎壓監測、數位貨幣、銀行居類股漲幅榜前列，無線耳機、消費電子、養雞板塊跌幅榜前列。

(工商 )

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