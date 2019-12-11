滬指八連揚 北向資金連續20個交易日淨流入 15:402019/12/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指11日收盤漲跌互現，滬指小幅收漲，日K線八連陽，創業板指則下跌近1％。行業類股漲少跌多，北向資金連續20個交易日淨流入。 截至11日盤，滬指小幅收漲0.24％，收報2,924.42點，日K線八連陽；深成指下跌0.64％，收報9,852.71點；創業板指下跌0.91％，收報1,718.26點。兩市合計成交人民幣4,666億元，行業類股漲少跌多。從大盤上來看，胎壓監測、數位貨幣、銀行居類股漲幅榜前列，無線耳機、消費電子、養雞板塊跌幅榜前列。 (工商 ) #類股 #創業板 #k線 #前列 #行業 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭蘋果順風車 擁轉單題材 台表科晶技 後市俏 04:092019/12/08 產業特刊 開發金 投信小幅買超 04:092019/12/08 證券．權證 《盤中解析》美股帶旺，越過前高 11:592019/12/09 財經 《盤後解析》大啖蜜蘋果，11650到手 13:582019/12/09 財經 小港機場航廈 擬花384億元重建 15:282019/12/09 生活 民汐線位土壤液化中高潛勢區 環評委員要求鑿井測水位 16:432019/12/09 生活 皇將11月營收7,587萬元 客製化整線設備搶占智慧藥廠需求 19:062019/12/09 財經 民汐線位在土壤液化中高潛勢範圍 環評初審要求補件再審 21:352019/12/09 生活 風水輪流轉 台股躍為吸金王 04:102019/12/10 投資理財 陸股11日弱勢盤整 滬指漲0.12％ 12:232019/12/11 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 房價腰斬剩3字頭！新莊副都心慘陷賠售循環 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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