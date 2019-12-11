新竹市光復中學畢業展11日從校內藝文走廊盛大展開，設計群第16屆畢業班學生以「三分熟」為主題，將3年的轉化與蛻變，分階漸進至熟習各專業技巧，傳達生活的態度與創意，展現對設計的熱忱與無限可能。

校方表示，成果展有廣告設計、多媒體設計、室內設計3個畢業班的學生精心設計的創意作品，展出18組作品，區分3大指標，以視覺設計、多媒體動畫與電影、家具設計3個方向為主。

形象與視覺設計類共有6組，作品多元而富巧思，成果展主題「三分熟」整體視覺形象規畫，內含吃與玩樂趣味的插畫風格糖果包裝設計，突破傳統圖像富有新穎風格的絲瓜水包裝設計，古早味紅豆餅整體視覺設計規畫，浪漫氛圍的婚禮小物包裝設計，此外還有古典元素融合創新風格的傳統糕餅店產品包裝設計。

多媒體動畫及微電影有5組，內容以探討社會議題為主，有描述人際之間互動的友誼議題，與同志領養與認同的議題，人性的主觀意識及阿茲海默症的探討，還有與池豐愛心協會合作的微電影，讓人感到滿滿的愛與關懷。

家具設計有7組，以能節省空間為訴求，搭配獨有的風格做造型變化，有以提倡增進親子互動的桌子設計，強調小空間大魔術的收納功能桌與多功能複合式桌椅，積木堆疊組合概念的彩色櫃子，此外也發展風格創新、造型獨特的多款椅子。

(中時 )