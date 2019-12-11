台資租賃公司在大陸傳佳音，江蘇省融資租賃協會每年舉辦的「年度公司」評選，台新金(2887)旗下台新融資租賃(中國)有限公司榮獲「2019江蘇省融資租賃年度公司」獎，這也是連三年獲獎；大陸目前共約有上萬家融資租賃公司，業務競爭十分激烈，其中台資融資租賃公司也多達近20家。

目前大陸租賃公司的主管機關已從商務部移轉到地方金融監督管理局，因此，本次「江蘇省融資租賃年度公司」的獎項評選是在新的監管單位下產生，全江蘇省有13個市級金融監督管理局出席此次盛會，且由省金管局擔任主要評審機構，以受評公司的資產規模、管理制度、業務模式、可持續性等綜合評選出績優者。

台新金控在2011年、2012年間分別在大陸南京及天津投資設立台新融資租賃(中國)有限公司、台新融資租賃(天津)有限公司，目前二家公司資本額共計美金七千萬元，主要從事機器設備租賃及車輛租賃業務，已在大陸20個主要城市設立業務據點，員工數有400餘人。本次獲獎的台新租賃(中國)有限公司整體營運表現優異，除了獲得江蘇省融資租賃協會專業評委的肯定外，也獲得銀行團的支持，在今(2019年)年上半年取得由永豐銀行主辦的1億元美金銀行聯貸資金，且參貸行超額認購。

(時報資訊)