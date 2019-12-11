時序進入12月，距離傳統農曆春節僅剩一個多月，法人表示，中國股市歷年來都有所謂的「紅包行情」，只是紅包行情該怎麼賺？第一金中國世紀基金經理人張帆表示，農曆春節為華人一年中最重要的節日，而春節前因為採購用品、發放獎金等，資金調度需求大，市場資金較為緊俏，因此節前陸股漲跌互見，但節後閒置資金重新回歸市場，資金動能往往推升股市走高，形成「元月紅包行情」。

根據過去10年資料統計，上證指數於春節前一個月，漲跌各半，平均小跌0.95%，但節後一個月，普遍都能展開多頭攻勢，上漲機率達8成，平均報酬率約3.25%，顯示節前逢低進場並抱股過年，節後通常都有不錯的回報。

張帆表示，企業習慣在年初發表新產品、年度目標，營造「作夢題材」，市場也會抱以高度期待，容易刺激股價上漲。根據資料統計，上證指數成份股明、後兩年整體獲利成長率分別上看7.4%、12%，如企業營運有機會重回增長軌道，股市也將提前表態。

第一金投信指出，從政策面觀察，農曆年後不久，為3月中國人大、政協兩會召開時刻，明年適逢十三五規劃的最後一年，為確保圓滿封關，及達成全面建成小康社會的目標，不排除會有更多政策利多出台，更為股市增添柴火。

儘管美中貿易問題未解，在歷經一年多來的反覆考驗後，市場免疫力提高，除非美國再度加徵關稅，否則利空有望淡化。在資金、題材、政策動能三方匯聚下，陸股後市值得期待。

(時報資訊)