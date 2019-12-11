希爾頓集團（Hilton）強化亞太地區品牌布局，宣布與太子建設（2511）旗下時代國際行旅簽訂特許經營協議，引進希爾頓Tapestry精選酒店品牌。按雙方協議內容，「台北復興希爾頓Tapestry精選酒店」預計於2020年底開業。

希爾頓先前攜手宏國集團重返台灣，去年10月開出「台北新板希爾頓酒店」，由九昱建設委託經營管理的「台北中山逸林酒店」亦於同年12月底開幕迎賓。此次攜手太子建設旗下時代國際行旅開設「台北復興希爾頓Tapestry精選酒店」，將成為在台第3處據點。

希爾頓2017年推出Tapestry精選酒店品牌，匯集全球超過20家獨立高檔酒店，每家酒店均擁有獨特風格和個性，讓賓客在獲得純正本土體驗的同時，也能安心享受希爾頓品牌的高品質住宿體驗，並能享受希爾頓榮譽客會（Hilton Honors）會員禮遇。

台北復興希爾頓Tapestry精選酒店位於台北市中心的忠孝東路、林森南路口，鄰近捷運板南線善導寺站，且距離台北車站僅700公尺。酒店設有175間客房，客房面積自30平方公尺（約9坪）起跳，並設有內部停車場、健身房及星巴克咖啡館。

此外，希爾頓亦與Sarin Investments Limited、Ben Gough Family Office旗下Tailorspace Limited簽約，將Tapestry精選酒店品牌引進紐西蘭基督城，「基督城現代希爾頓Tapestry精選酒店」預計於2021年第三季開業。

希爾頓亞太區專案開發資深副總裁弗里（Matt Fry）表示，中產階級持續推動亞太地區旅遊業成長，使集團看見各品牌的巨大需求及業務成長機會。此次在現有品牌基礎上將Tapestry精選品牌引進台北及基督城，將進一步強化集團在亞太地區的品牌布局。

希爾頓目前在亞太地區經營9個品牌、336家酒店，包括希爾頓（Hilton）、華爾道夫（Waldorf Astoria）、康萊德（CONRAD）、格芮精選（CURIO Collection）、希爾頓嘉悅里（Canopy）、希爾頓逸林（DoubleTree）、希爾頓花園（Hilton Garden）、希爾頓歡朋（Hampton）和希爾頓分時度假俱樂部（Hilton Grand Vacations）。

希爾頓Tapestry精選酒店全球總經理哈克特（Jenna Hackett）表示，續近期宣布進入歐洲後，希爾頓Tapestry精選酒店的全球品牌布局獲得進一步擴張，將在亞太地區風格迥異的旅遊目的地，為賓客帶來個性化體驗。

太子建設去年底整併旗下飯店事業，將經營台北W飯店的子公司時代國際飯店、新設的時代國際行旅統合，納入新設的時代國際控股旗下。太子建設暨時代國際行旅董事莊士弘表示，復興酒店將向旅客提供品質超凡的住宿和獨一無二的卓越體驗。

(時報資訊)