針對台北市議員羅智強指控蔡陣營指定特定媒體主辦總統大選辯論，蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄今天表示，只要注意總統以及競選團隊一直以來的態度，就是總統大選辯論是必要過程，也期待媒體間儘速協調整合，讓辯論可以順利進行。

阮昭雄表示，蔡總統從2012年參與總統選舉以來，每次的大選辯論都有參與，從來沒有指定特定媒體的問題。不清楚羅智強或許基於個人政治意圖，又或者擔心韓國瑜在辯論時可能表現不佳，以至於連日來一再謊稱蔡總統指定特定媒體，為個別媒體貼標籤，拖延辯論的準備期程。

他說，事實很清楚，歷來聯合主辦總統大選辯論會的媒體，各種立場都有，但蔡總統和他的團隊，還有當時其他組候選人的團隊，從來不曾拿媒體的立場當作藉口拒絕參與。相反的，過去這麼多年來，唯一以媒體立場為理由，試圖干擾媒體間整合協調期程的，只有羅智強議員，還有他宣稱代表的韓國瑜陣營。

關於總統大選辯論的舉辦，阮昭雄說，包括總統自己、副總統候選人賴清德與團隊都已經在進行準備，期待媒體間儘快啟動協調整合，讓辯論會可以順利舉行，也請諸如羅智強這樣的政治操作適可而止。

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(中時 )