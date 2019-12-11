大爛攤！老美不知該拿土F35怎麼辦 15:412019/12/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國空軍F-35A戰機在猶他州測試與訓練場（Utah Test and Training Range）上空形成編隊的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美不賣土耳其F-35戰機 美國為了土耳其執意採購並部署俄製S-400防空系統，已把安卡拉踢出F-35戰機專案外。不過頭痛的是，華府至今還不確定，究竟要拿土耳其訂購的F-35怎麼辦，而國會現在可能給五角大廈90天的期限，讓他們好好想清楚。 據《軍事網》（MILITARY.COM）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，國會可能撥款給五角大廈多達3,000萬美元（約9億台幣），以採購並存放原本要賣給土耳其的F-35戰機。 (中時電子報) #土耳其 #F-35 #S-400 #美國 #國防授權法案 #俄羅斯 #隱形戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 F35罩門全接 土自製戰機未必如意 08:292019/09/16 軍事 想得美！土別以為蘇57取代得了F35 18:202019/09/18 軍事 土手握美50核彈 成談判大籌碼 09:312019/10/15 軍事 36架！撇F-35 土要買俄蘇-35 16:012019/10/27 軍事 沒F35也要練！土國用美F16測俄S400 15:522019/11/26 軍事 軍事熱門新聞 大爛攤！老美不知該拿土F35怎麼辦 - 空軍 抗陸！美獲邀助台規劃戰術 - 戰略 陸籍蘋果員工被搜出愛國者飛彈文件 機密恐已洩漏 - 軍事 Su-57安裝新引擎 推力猛增2成 - 軍事 陸出口殲10C意義非凡 伊朗心動 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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