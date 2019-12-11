美不賣土耳其F-35戰機

美國為了土耳其執意採購並部署俄製S-400防空系統，已把安卡拉踢出F-35戰機專案外。不過頭痛的是，華府至今還不確定，究竟要拿土耳其訂購的F-35怎麼辦，而國會現在可能給五角大廈90天的期限，讓他們好好想清楚。

據《軍事網》（MILITARY.COM）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，國會可能撥款給五角大廈多達3,000萬美元（約9億台幣），以採購並存放原本要賣給土耳其的F-35戰機。

(中時電子報)