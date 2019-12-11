全環總11日赴蔡英文競選總部陳情。（黃世麒攝）

全環總11日赴蔡英文競選總部陳情。（黃世麒攝）

全國環保公務機關總工會（全環總）11日前往蔡英文競選總部，針對清潔隊員至今沒有編制身分、一國多制同工不同酬，以及值勤時危及人身安全等工作狀況，呼籲蔡英文總統與基層清潔隊員站在一起。

(中時 )