拒當法外孤兒 清潔隊員疾呼要身分要安全 17:412019/12/11 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全環總11日赴蔡英文競選總部陳情。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全環總11日赴蔡英文競選總部陳情。（黃世麒攝） 全環總11日赴蔡英文競選總部陳情。（黃世麒攝） 全國環保公務機關總工會（全環總）11日前往蔡英文競選總部，針對清潔隊員至今沒有編制身分、一國多制同工不同酬，以及值勤時危及人身安全等工作狀況，呼籲蔡英文總統與基層清潔隊員站在一起。 (中時 ) #隊員 #清潔 #清潔隊員 #安全 #身分 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹加油站借廁所 下秒變態男趴地探頭狂看 07:062019/12/07 社會 保六總隊自清？公布陳宜民推警影片！ 11:142019/12/07 社會 陳宜民控女警未表明身分 徐國勇：證據會說話 14:062019/12/07 政治 濃妝妹睡覺不卸妝 半年後翻開眼瞼崩潰 20:382019/12/07 時事 M字腿露半球...熊貓女外送身分曝光 正面驚呆網友 00:322019/12/08 生活 保六女警應移送法辦？蔡正元：依陳其邁提案 18:072019/12/08 政治 市議員質疑清潔隊職場霸凌 市府：深入調查真相 10:532019/12/09 生活 阿嬌跟老公趕進度 兒女越多越好 04:102019/12/10 娛樂新聞 妙齡女貼身衣物無故多一灘 犯人身分讓她頭好痛 00:012019/12/11 社會 《產業》提升用路安全，foodpanda強化外送員交通宣導 17:052019/12/11 財經 生活熱門新聞 最無禮星座TOP5 第一名患有「狂妄自大控制狂」 - 生活 比好市多半熟麵包還紅 IKEA這東西賣到缺貨 - 生活 星宇首航團價格曝光 ！網激喊：過年衝一波啦 - 生活 何庭歡小時候長這樣！自爆黑歷史 - 生活 全台最正女工頭出嫁 新郎出動6卡車6怪手組迎娶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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