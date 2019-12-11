台南市動物之家完成園區牆面3D彩繪工程，除希望吸引民眾前來打卡拍照當網美外，也能認養園區內的流浪犬。（動保處提供／洪榮志台南報導）

「聽說動物之家灣裡站有一隻很大的3D小狗在玩球耶！」今年台南市政府農業局動保處向農委會爭取補助經費，進行園區牆面3D彩繪工程，希望讓園區呈現更活潑、更溫暖的氛圍，除希望吸引民眾前來打卡拍照當網美外，也能認養園區內的流浪犬。

動保處說，台南市設有2處動物之家，分別坐落在善化區及南區灣裡，主要辦理動物收容管理及犬貓認領養業務。在仍執行人道撲殺的年代，動物之家給民眾的感覺常是悲慘、汙穢、冰冷，讓人不想進入。

不過，自從台南市全面施行零撲殺政策後，動物之家也轉型為認養基地；近年來動保處更陸續向中央爭取經費進行園區修繕工程，逐年改善收容硬體設施，希望讓毛小孩可以住得更舒適。

今年動保處再向農委會爭取經費補助，進行園區牆面3D彩繪工程，希望成為吸引民眾休憩駐足的活動場所。市長黃偉哲及農業局長李朝塘也邀請市民朋友一起來園區拍拍照、陪陪毛孩們，分享毛孩照片，讓他們能夠盡快找到認養家庭。

動保處說，此次動物之家彩繪作業共施作5個牆面，包含：灣裡站辦公室外牆、犬舍外牆、運動區二側牆面以及善化站與肉品市場的緊鄰牆面。其中，辦公室外牆以繽紛的方式，呈現小貓小狗追逐玩耍的樣子，藉此吸引更多民眾觀賞。

至於犬舍外牆背景為台南老街搭配巨大狗狗熱情嬉戲，成為有趣對比。運動區二側牆面意象為藍天白雲，小狗奔跑於綠地之中，讓視野有開闊感。此外，台南市動物保護宣傳大使「豆哥與凱娣」大型公仔娃娃也進駐園區，打造園區成為動保網紅新基地。

(中時 )