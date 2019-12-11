沈富雄就美麗島週報近兩次的民調，進行交叉分析。(擷取自沈富雄臉書)

對於沈富雄分析，網友紛紛不以為然。(擷取自沈富雄臉書)

總統大選進入最後倒數，目前許多民調仍由尋求連任的總統蔡英文領先，並逐漸拉開與國民黨總統參選人韓國瑜的差距。前民進黨立委沈富雄將民調交叉比對後認為，忠誠聽話的鐵粉不到1%，韓國瑜恐早有自知之明，故祭出「蓋牌」術，但顯然效果不彰，難遏頹勢。

《美麗島電子報》日前公布民調顯示，英德配的支持度高達51.8%，國政配則為16.1%，宋余配以7.5%墊底，蔡英文和韓國瑜的差距已拉大到35.7個百分點。此外，《聯合報》最新民調也顯示，蔡賴配以48%支持度領先韓張配的20%及宋余配的9%，韓蔡差距拉大到28個百分點。

沈富雄對此在臉書指出，他就美麗島週報近兩次的民調，進行交叉分析，沈富雄發現，一、蔡的支持度持平，韓則下跌7.6%，顯然與韓的指令不符。二、表態率跌4.7%。三、國民黨與中立人士的板塊萎縮，民進黨則擴大。四、韓在萎縮後的藍色板塊中支持度由81.8%降為68.8%，「這恐怕才是韓的最大危機」。

沈富雄根據相關數字，得到結論。他認為一、蔡於自家人中及中立人士互有得失，兩相抵銷，結果持平，看不出有韓粉反串「中立人士」而投蔡的跡象，如有，則中立這一板塊應加大，但事實是反而萎縮2.5%。二、韓的支持度下降7.6%，主要來自國民黨自家的3.4%及中立人士的2.4%，兩者相加已達5.8%，表態率下降的4.7%中，部份可能是原先韓的支持者。

沈富雄直言，忠誠聽話的鐵粉不到1%，而韓國瑜在藍營及中立人士的支持度卻陸續下滑，韓恐怕早有自知之明，故祭出「蓋牌」術，但顯然效果不彰，難遏頹勢。

對此，網友不以為然表示「風向沈」、「感謝預言顛倒成真的大哥」、「美麗島的民調？這是墨綠的，您知道的，以這個來分析，準確度是零吧！」、「所有的分析基礎在於原本的民調是準確的，若基礎有問題，後續的分析會是準確的嗎?」、「沈富雄這次可能算錯了，非典型選戰沒這麼好猜，這次整個就是迷霧戰」、「拿個無效的民調分析半天，也是服了」。

(中時電子報)