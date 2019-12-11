沙烏地阿拉伯國營石油公司 – 沙特阿美公司(Saudi Aramco)宣布完成全球規模最大的首次公開募股(IPO)認購，融資額高達256億美元，消息傳出隨即引發市場的轟動。晨星基金已將沙特阿美公司納入研究範圍並給沙特阿美公司中等的治理評級。

晨星基金能源產業分析師Allen Good在報告中對沙特阿美公司的估值為1.4兆美元，低於該公司首次公開募股估值1.7兆美元的5.4％。

Allen Good表示，在公司規模、結構及成本優勢方面，並無其他同業可與沙特阿美看齊。以該公司2018年平均日產量1,360萬桶來說，其中的1,030 萬桶量屬於原油，足以讓其餘的石油及天然氣公司相形見絀。其精煉油淨日產能為310萬桶，使其成為世界第四大原油精煉廠。

Allen Good進一步指出，沙特阿美公司有專屬權開採沙烏地阿拉伯的石油及天然氣儲層，生產石油和天然氣的成本因此為全球最低之一，具有壓倒性的成本優勢。晨星認為此優勢能帶給沙特阿美寬廣的經濟護城河(Wide Moat)和維持穩健發展。沙特阿美公司的高收入似乎並不代表當地政府作為主要股東會減損其價值，因而獲得了晨星公司治理評級（Morningstar Stewardship Rating）「中等(Standard)」評級。

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