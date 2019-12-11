財政部中區國稅局表示，營利事業購買古董、藝術品，擺放於辦公或營業處所，不得列報折舊。

中區國稅局說明，依所得稅法第54條及第59條規定，資產屬於「折舊性」或「遞耗」性質者，才能逐年提列折舊或計算各項耗竭及攤折。

但是，古董、藝術品等物品，其交換價值或使用價值，通常並不會因時間經過而發生相對程度的比例貶損，而且其價值更有因長期持有而增值者，自然不屬於折舊物品。

(工商 )