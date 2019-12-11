古董、藝術品 不能列折舊 15:512019/12/11 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財政部。圖／林昱均攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，營利事業購買古董、藝術品，擺放於辦公或營業處所，不得列報折舊。 中區國稅局說明，依所得稅法第54條及第59條規定，資產屬於「折舊性」或「遞耗」性質者，才能逐年提列折舊或計算各項耗竭及攤折。 但是，古董、藝術品等物品，其交換價值或使用價值，通常並不會因時間經過而發生相對程度的比例貶損，而且其價值更有因長期持有而增值者，自然不屬於折舊物品。 (工商 ) #折舊 #價值 #古董 #藝術品 #中區 也許您會感興趣 推薦閱讀 專注運動價值 古爾登帶彪馬跑起來 04:092019/12/08 全球財經 美術館香蕉價值365萬 男當眾爽吃 10:582019/12/08 搜奇 氣候政策日益嚴格 企業身價減2.3兆美元 13:522019/12/09 財經 台新銀財管連四年獲頒「財富管理最佳價值獎」 17:212019/12/09 財經 人權教育學藝競賽 以繪畫展現兒權精神與價值 22:412019/12/09 社會 藝術品長期投報率 不輸固定收益資產 00:102019/12/10 財經 專家傳真－文物及藝術品拍賣所得 應如何課稅？ 04:102019/12/10 產業特刊 藝品成投資新寵 投報率出色 04:102019/12/10 全球財經 《金融》富達：2020全球企業獲利成長率約8％，看好價值股回升 13:242019/12/11 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 房價腰斬剩3字頭！新莊副都心慘陷賠售循環 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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