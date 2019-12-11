國民黨為增加選舉火力，找來張顯耀擔任義務副秘書長兼發言人，是否因選舉戰力及人力不足？國民黨中常委兼韓國瑜競總執行副總幹事姚江臨說，黨部、韓辦都要人，人不夠是事實，外面找人是應該的。中常委李德維說，選戰後期黨中央增加人手幫忙樂觀其成。至於是否對張有共諜疑慮？姚江臨說，若張以前有共諜色彩，早就抓去關了。

國民黨總統候選人韓國瑜昨接受電視專訪稱沒經費，連一碗滷肉飯都不敢跟黨中央開口。姚江臨說，礦泉水都沒有了，哪還有魯肉飯？黨中央現在窮得快被鬼抓走了。

至於韓有沒有幫立委募款？姚江臨說他不知道，上次韓營募款不足的消息傳出去，現在就有好一點點，但若79個立委候選人都要韓協助募款，就太不近人情了。

李德維強調，這次選戰是國民黨最艱苦的時刻，的確經費、人力、物力非常缺凡，但相信憑藉韓市長本身魅力，加上全黨從上到下齊心努力，可以把票催出來，資源問題只能說大家很努力。

對於吳斯懷赴大陸被指「聽訓」的爭議。姚江臨說，國民黨的不分區名單不會不好，吳斯懷曾解釋是去參加孫中山150週年紀念，對方誰出來致詞，只能尊重。蔡英文也去過大陸，當時江澤民不也是出來講話。

李德維認為，相較其他政黨名單內有非常巨富的企業家，國民黨名單相當值得信賴，或許有幾位不是那麼知名，但國民黨總統、區域立委、不分區立委候選人都會努力爭取支持，只要大家給予機會，當選後會證明未來四年可以比民進黨、蔡英文做的更好。

(中時 )