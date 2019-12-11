稍早前蘋果（Apple Inc.）針對旗下五大作業系統都釋出了最新版本，分別是iOS 13.3、iPadOS 13.3、watch 6.1.1、tvOS 13.3、macOS 10.15.2。不過蘋果並沒有忘記那些沒有辦法升級最新系統的使用者，特別也在今日釋出了iOS 12.4.4，照顧到廣大的iPhone 5s、iPhone 6等無法升級到iOS 13的使用者。

根據iOS 12.4.4的更新日誌，是提供的重要的安全性更新，蘋果方面建議使用者都要安裝、升級。據了解，本次iOS 12.4.4修正了編號為「 CVE-2019-8830」的漏洞，防堵了駭客能藉由FaceTime漏洞來執行任意代碼的漏洞。凡無法升級到iOS 13的iPhone、iPad、iPod touch都建議要升級，也就是包含iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、第六代iPad touch、第一代iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3的使用者，都能把握這一次更新的機會，讓手中的設備更加安全！

建議使用者在升級之前，先行備份！以免在升級過程中突發意外，導致重要的資料遺失而無法挽救。

(中時電子報)