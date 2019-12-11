國外有一名令人尊敬的少女，在父母相繼因癌症離世後，一個人獨自負起扶養5名弟妹的責任。她表示，當時親戚間皆沒有人能夠照顧他們。面對採訪，她微笑地表示，「他們很脆弱，而且需要一名成年人(照顧)。因此，我變成了他們的成年人。」

據《太陽報》報導，21歲的羅德里格斯(Samantha Rodriguez)已經擔任她的弟妹們4年的「父母」。2013年她的母親死於子宮頸癌，不幸的是三年後她的父親也因為淋巴癌離世，家中頓失依靠。

羅德里格斯的16歲妹妹表示，她的姊姊「放棄了一切來照顧她們」。事實上，羅德里格斯除了替弟妹們洗衣煮飯，帶他們上學、看醫生，也會教導他們功課，並在空閒時間進行兼職活動。

雖然生活非常辛苦，但羅德里格斯表示，她從母親那裡獲得了強大的力量。她談及她的母親，羅德里格斯笑稱「我與她(母親)相處了很久，非常欣賞她。當我們失去了她，我知道我必須在各方面都效仿她。」，「那是我想要給這些孩子的。」

事實上，羅德里格斯在父母生病後曾經輟學照顧他們，直到他們皆病逝後，為了給其他孩子好的教育，她才又復學。她表示，「我意識到，當我期待孩子們成功，我必須先成為他們的榜樣。」

(中時電子報)