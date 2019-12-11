南太平洋群島國巴布亞紐幾內亞(Independent State of Papua New Guinea)，其中一座大島布干維爾(Bougainville Island)的獨立公投在週三公布結果，98%的布干維爾居民希望脫離巴布亞紐幾內亞獲得獨立，布干維爾將會開始與巴紐談判獨立事宜。

美聯社報導，布干維爾的公投時間長達2星期，大約有85％的合格選民，投下超過18萬1千張選票，票單上有兩個選擇，一個是獨立，另一個是爭取更大的自治權，結果有98％的有效選票贊成獨立。

布干維爾島的居民。(圖/美聯社)

不過，並不是公民結果出來，布干維爾就成了新的國家，要成為一個獨立國家的過程，可能需要數年才能實現，在此期間，布干維爾要推派出代表，和巴布亞紐幾內亞展開獨立談判協商，最後的決定權交給巴布亞紐幾內亞的國會議員。

巴布亞新幾內亞總理詹姆斯·馬拉佩（James Marape）的辦公室說，他不在城裡，不予置評。

布干維爾革命軍。(圖/bhutadarma)

布干維爾與巴紐的矛盾發生在1980年代後期，布干維爾的潘古納(Panguna)銅礦場給巴紐帶來巨大的財政收益，但是布干維爾居民感覺，挖礦破壞環境、汙染，也破壞傳統生活，他們實在沒有得到什麼好處，在1988年，布干維爾革命軍（Bougainville Revolutionary Army)組成，宣布要脫離巴紐，內戰旋即爆發，並持續10年，大約有1萬5千人喪生。

2001年，巴紐與布干維爾達成和平協議，雙方同意以公投決定布干維爾的去留，才有了這次的獨立公投。

自雙方衝突以來，礦場一直關閉著。一些人認為，如果布干維爾成為獨立國家，或許銅礦成為新國家的收入來源。

(中時電子報)