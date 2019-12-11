高鐵南延屏東由行政院正式拍版，高屏第2條東西向快速道路也通過綜合規畫期初報告，未來4年將是國境之南發展的黃金關鍵期；立法院交通委員會11日邀集交通部長林佳龍南下屏東，立委鍾佳濱隨即建議，整體路網規畫必須考量通勤族與生活需求，進行妥善盤點。
鍾佳濱坦言，整個高屏生活圈的第2條東西向快速道路及屏東高鐵站設站後，車站特定區緊鄰由屏縣府提出的運動休閒產業園區、高雄榮總屏東分院、第二加工出口區等重要產業聚落，未來不論預算撥用期程、工程進度，都需要立法院密切監督跟督導執行，才能掌握屏東發展契機。
林佳龍不諱言，不少專家、學者批評高鐵南延屏東的效益，但綜看整個國土規畫，不能只看交通，還必須考量區域發展，待交通建設一併到位，屏東將位於東西部串連的交通樞紐，屆時以西部高鐵、東部快鐵讓台灣發展成6小時的生活圈，屏東會是重要轉乘點。
但屏東縣議員李世斌認為，高鐵左營站到屏東六塊厝站短短17.5公里，卻要花10年才能完工，林佳龍表示，交通部會再想辦法來縮短時程。
(中時 )
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