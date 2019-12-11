阿托恰號內有40噸各種寶藏。圖為在船上找到的銀幣。（Discovery頻道提供）

海洋深不可測，隱藏著無數秘密等待人類解答，Discovery頻道《海洋探秘》特輯將於12月14日起，每周六晚間8點播出，帶領觀眾深入海底，一窺水下奧祕。

《海洋探秘》特輯將挖掘沉睡在海中逾400年的西班牙沉船神秘寶藏、勇闖加勒比海尋找神秘失蹤的走私船隻、前進阿拉斯加西南角的阿留申群島探索大比目魚的蹤影。

17世紀初，西班牙殖民者到達南美洲大規模開拓領土和累積財富，並將大量金銀珠寶用船運回西班牙，但在1622年，一支由28艘船組成的寶物船隊在返回西班牙途中，不幸遭到颶風侵襲，帶著鉅額財寶的船隊全部沉沒，400年間，無數尋寶家想找到這28艘沉船及寶藏，卻都徒勞無功。

1985年，海底寶藏打撈家費雪團隊尋獲阿托恰號（Nuestra Senora de Atocha）大部分的船體，打撈出超過40噸的寶藏，其中光是綠寶石就超過5億元，被認為是世上擁有最多寶藏的海底沉船，堪稱「西班牙銀行」。

這支船隊目前還有2艘下落不明，近年來，海洋探險專家回到加勒比海重新尋找這兩艘沉船的遺跡，並興奮地的提出4大證據指向尋獲沉船的可能性，包括：深海聲納測出85呎船身的清晰圖像、有巨大不規則物體沉沒於潛水難抵達的深度、笛鯛群需要遮蔽物藏蹤且被發現在船骸可能位置附近游動，以及海底拍攝到非生物的直線物體，推測最後兩艘船骸有可能在不遠處。

而在海洋探險團隊因天氣不佳緣故決定撤隊之際，水下自動巡航器更拍攝到疑似船身的模糊影像，西班牙寶藏船的秘密是否就此「浮出水面」？鎖定《海洋探秘》特輯就可找到答案。

(旺報 )