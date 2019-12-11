和泰汽車(2207)今年除了代理TOYOTA品牌銷量再度衝高外，代理的進口豪華車品牌LEXUS銷售表現不遑多讓，今年至今，LEXUS掛牌數已突破2萬台，創同期新高，全年可望達2.2萬台並締造新高紀錄。

LEXUS自今年1月達到破紀錄的單月3,183台的佳績後，每月銷售續旺，持續向現任進口車霸主賓士發出挑戰。LEXUS於7月以2,876台超越賓士的2,464台，成為單月高級車市場No.1後，11月與賓士在領照過程中互有超前，最終只有2台之差。根據監理所最新資料統計，今年截至12月10日為止，LEXUS累計掛牌台數已達到20,434台，高級車市佔率為25.3%，創下LEXUS歷史新高。

LEXUS在這幾年成長快速，旗下三款SUV車系(RX、NX、UX)與豪華房車ES車系強勢帶動，銷售屢創佳績，今年掛牌台數與去年相比已成長23.5%，遠高於高級車市場的8%成長。

依照LEXUS 10月、11月單月皆突破2,000台的販賣腳步，12月很有可能將帶動全年突破2.2萬台，將LEXUS銷售表現推新里程碑。

和泰汽車今年除了代理TOYOTA有兩款新車改款推出，包括乘用車Alits和休旅車RAV4，銷售量一路領先，加上Lexus亦有銷售破紀錄之佳績，整體11月營收達到214.7億元，年增近3成，並創下歷史新高紀錄。

另外，綜觀高級車市場的歷史，以往能夠達到年販2萬台成績的只有賓士，但其中包含至少3成為水貨「中古車」。台灣賓士於2018年曾經表示，市售賓士的外匯車100%都是國外領過牌的「中古車」，依據監理所掛牌資料，賓士今年至12月10日前的領車，生產年份超過2年以上車輛佔31.49%以上，證實此說法，由此可見LEXUS僅靠總代理銷售就攻佔2萬台堡壘的可貴。整體來看，扣除掉水貨中古車，LEXUS其實已經領先賓士，成為最受歡迎的進口豪華新車品牌。

(時報資訊)