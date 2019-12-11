傳奇網路(4994)受惠手機遊戲《風之國度》與自製研發線上遊戲新作《幻想神域2》推出，業績表現亮眼，傳奇網路總經理周俊男表示，第4季營運動能維持第3季水準，明年公司計畫推出3-4款遊戲，其中一款IP遊戲會授權中國，整體來看，明年營運可望比今年好。

傳奇今天下午應證交所邀請舉行法說會，傳奇於8月底推出奇幻美型風格手遊《幻想神域2》，其為台港同步上線，加上日系療癒MMORPG手遊《風之國度》2018年5月於中國首推後，截至2019年7月止已於全球各區推出，其中台港日為傳奇網路自行運營，其餘地區均為授權，讓傳奇今年營運走高，且季季都有獲利。

傳奇第3季合併營收為11.31億元，營業毛利為5.94億元，單季合併毛利率為52.54%，稅後盈餘為1.49億元，為歷史第三高，也是連續3季轉盈，單季每股盈餘1.35元，累計前3季合併營收為28.66億元，為歷年同期新高，營業毛利為14.04億元，合併毛利率為49.02%，稅後盈餘為3.69億元，每股盈餘3.34元。

針對現場法人提問公司如何配置行銷資源？周俊男指出，一款遊戲的推廣，從以前端遊行銷開始，團隊培養已相當成熟，不過手遊市場比較不同，玩家比較分散，以前端遊放在社群，但手機遊戲電視廣告效益不像以前PC時代強烈，因此手遊行銷資源放在網路較多，公司也會視行銷效益隨時進行調整。

根據資料顯示，2019年全球遊戲市場規模為1521億美元，年增9.6%，手遊佔比為45%，預估2022年手遊市場佔有率將達到近50%為954億美元 ，總體市場規模為1960億美元；其中亞太地區2019年約722億美元，年增7.6%，北美市場為396億美元，年增11.7% ，歐洲、中東及非洲為347億美元，年增11.5%，拉丁美洲56億美元，年增11.1%。

周俊男指出，受惠手機遊戲《風之國度》與自製研發線上遊戲新作《幻想神域2》推出業績表現亮眼，第4季營運動能維持第3季水準，法人預估，傳奇今年每股盈餘可望挑戰4.7元，創下2013年來新高。

周俊男表示，由於明年預計推出3-4款遊戲，其中一款IP遊戲會授權中國，整體來看，明年營運可望比今年好。

(時報資訊)