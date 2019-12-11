投資人對美國是否如期於12月15日向中國商品實施新一輪關稅抱持謹慎樂觀的看法，以及南韓12月1～10日出口額罕見大幅成長，由科技、航空和煉油股領軍，周三南韓KOSPI指數收漲0.36%，為2,105.62點，連漲第4個交易日。機構投資人買超韓股1440億韓元，外資和散戶合計賣超1830億韓元。

(時報資訊)