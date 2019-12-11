《韓股》連4紅，韓股收漲0.36％ 15:572019/12/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對美國是否如期於12月15日向中國商品實施新一輪關稅抱持謹慎樂觀的看法，以及南韓12月1～10日出口額罕見大幅成長，由科技、航空和煉油股領軍，周三南韓KOSPI指數收漲0.36%，為2,105.62點，連漲第4個交易日。機構投資人買超韓股1440億韓元，外資和散戶合計賣超1830億韓元。 (時報資訊) #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 一次出動400台無人機 義大世界耶誕跨年秀超吸睛 14:202019/12/07 生活 大台北跌破10度 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威 08:192019/12/08 生活 要中方買更多農產 美傳擬推遲新一輪關稅 22:102019/12/10 財經 《美股掃瞄》觀望新關稅大限，美股微跌 08:352019/12/11 財經 王品台灣事業群表現好 店數減少營收卻增加 08:532019/12/11 財經 《國際經濟》美暫緩15日關稅？庫德洛：尚未決定 09:092019/12/11 財經 《港股》貿易局勢不明，恆指開跌0.1％ 10:002019/12/11 財經 雙12買氣旺！「1212暖冬盛典」活動業績增逾2成 11:442019/12/11 財經 大陸春運首日火車票 12日開搶 11:502019/12/11 兩岸 陸股11日弱勢盤整 滬指漲0.12％ 12:232019/12/11 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 房價腰斬剩3字頭！新莊副都心慘陷賠售循環 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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