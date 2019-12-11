《日股》觀望重大事件，日經指數微跌0.08％ 15:572019/12/11 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人觀望美國是否將如期於12月15日對價值近1600億美元中國進口商品實施新一輪關稅。美國聯準會即將公布利率決議，以及對英脫歐情勢發展至關重要的英國大選即將展開，亦令投資人縮手。 周三日經225指數收跌0.08%，為23,391.86點。東證一部指數收跌0.34%，為1714.95點。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國大選前最後辯論 逾半觀眾認為強森贏了 20:492019/12/07 國際 美邀印太18國盟友 應對中國威脅 04:092019/12/08 焦點新聞 陸海航兵戰力養成 別讓鮮血白流 04:092019/12/08 焦點新聞 董座賴政昇：最重要的資源是員工 群益投信 堅持團體戰 擦亮退休理財招牌 04:102019/12/09 財經要聞 網路基金交易平台領頭羊基富通 要讓投資變簡單 16:002019/12/09 財經 掛牌蜜月首日 和潤大漲84％ 04:102019/12/10 財經要聞 ETF納入退休規劃 國人認同 04:102019/12/10 產業特刊 年輕族群 收益滾入應再投資 04:102019/12/10 產業特刊 英國大選 成脫歐進程最大關鍵 18:262019/12/10 國際 搞好脫歐大戰搞定脫歐 04:102019/12/11 國際大事 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 債務炸彈將引爆？專家警告美恐陷失落10年 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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