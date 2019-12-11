投資人觀望美國是否將如期於12月15日對價值近1600億美元中國進口商品實施新一輪關稅。美國聯準會即將公布利率決議，以及對英脫歐情勢發展至關重要的英國大選即將展開，亦令投資人縮手。

周三日經225指數收跌0.08%，為23,391.86點。東證一部指數收跌0.34%，為1714.95點。

(時報資訊)