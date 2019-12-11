長榮航空台北－小松航線配合明年立山黑部開山，自2020年4月16日由現行的每周5班改為每天直飛，並視旺季的市場需求，機型由A321-200機動調整為廣體客機。

長榮航空2008年開始以每周2班的方式飛航台北－小松航線，經過10年來經營，2017年增班為每周5班，年載客量近10萬人次，約佔小松國際機場旅客人數的一半。長榮指出，未來增加為每日飛航後，將可更加便利往返台灣與日本北陸的民眾。

日本石川縣知事谷本正憲日前致函長榮航空董事長林寶水表達感謝，強調長榮航空台北－小松航線的開闢，不僅促進了觀光旅遊，也強化了兩地的經濟、文化、教育等各領域的交流。

長榮航空分析，台北－小松航線年平均載客率約8成，每年適逢立山黑部開山或是賞楓期間，更是經常一位難求，需以放大機型或是加班機方式因應，台、日籍旅客比例約7比3；預估明年增班後，更充裕的機位供給，前往日本北陸旅遊的風潮更會加旺盛。

台北－小松航線搭配每日1班的台北－名古屋航線，方便旅客規劃各式行程，以不走回頭路的方式暢遊日本北陸地區，探索素有日本阿爾卑斯山之稱的「立山黑部」，以及造訪世界文化遺產「五箇山合掌村」。

(中時 )