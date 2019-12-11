29歲的八點檔女星陳子玄10日驚傳上月已與演員老公陳建隆簽字離婚，結束4年婚姻。經紀公司也證實此事。這對離異夫妻11日下午在臉書發表共同聲明，表示雙方是經過審慎溝通之後和平理性地做出了這個決定，並在前一段時間已完成離婚登記手續。「儘管這對我們來說不是一個最完美的結果，但我們都很努力過，才做這樣的決定。」並強調過程沒有爭吵，也沒有第三者，純粹是我們對人生各自有了新的規劃及新的藍圖。

陳建隆也在發聲明後，隨即又轉貼葉蒨文〈愛的可能〉歌曲影片，並貼了新文：「接下來的事事（是是）非非我不會再多說與解釋，我有好好把你們愛的子玄顧好讓她無後顧之憂的回到她的父母身旁與喜愛子玄的朋友們手中，謝謝你們的關愛，謝謝你們」。

而陳建隆版本的聲明的最後，也多了一段陳子玄所屬經紀公司三立藝能補充的說法：「1. 針對離婚新聞，陳建隆本次聲明後未來將不再對外說明。2. 離婚原因、孩子監護權等細節，請給予藝人隱私及空間。」

陳子玄與陳建隆離婚共同聲明：

首先誠心的感謝大家長久以來的關心關注。

能夠擁有你們的支持和鼓勵，我感到溫暖也幸福。

我與恩恩爸爸（建隆）（男寫：恩恩媽媽子玄）雙方經過審慎溝通之後和平理性地做出了這個決定，並在前一段時間已完成離婚登記手續。

儘管這對我們來說不是一個最完美的結果，但我們都很努力過，才做這樣的決定。

因為彼此對未來的規劃及藍圖有著不同的想法及見解，多次溝通及互相的鼓勵及建議下，協商出了對彼此未來最好的決定及規劃。過程沒有爭吵，也沒有第三者，純粹是我們對人生各自有了新的規劃及新的藍圖。

人雖分開了，但希望彼此快樂並幸福的初衷並沒有變，只是換了個模式去實現，而我們三人仍是彼此人生裡永遠的摯親摯友，更是恩恩的雙親，這點，永遠不會改變。

請大家不需為我們擔心，建隆（子玄）與我已做出了對彼此都好的決定，我們仍像朋友家人一般，也祝福著彼此。往後還是請大家繼續支持我們，畢竟你們的支持，才是我們三人進步的最大動力。

(中時 )