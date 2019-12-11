國民黨立院黨團總召曾銘宗上周率藍營民代前往外交部抗議，遭到警力阻擋在大門外，雙方發生推擠。事後，外交部告發曾銘宗、林德福、陳宜民等3位立委及徐弘庭、林金結、張斯綱等3名雙北市議員涉嫌妨礙公務與強制罪。對此，國民黨前主席、台南市第六選區立委參選人洪秀柱痛批「做賊喊抓賊」，惡名昭彰的外交部有何臉面談「尊嚴」？

洪秀柱在臉書指出，立委身為民意代表，本來就有職責接受民意的託付監督政府施政，政府機關從來沒有對國會議員出動警察權的先例，即便是國民黨執政時，民進黨立委邱議瑩踹破法務部長的門，也沒有員警制止她；甚至連太陽花佔領立法院，都不曾行使警察權。

洪秀柱說，「民意代表」象徵著「民意」，即便再少的立委，也是人民一票一票選出來的，依照國家的法律，仍然有資格監督政府；尤其是利用網軍造謠間接逼死自己的外交人員，還敢對民意代表出動警察權的政府。

洪秀柱強調，在民進黨執政下，我們的外交可說是節節敗退，不僅3年半內斷交7個邦交、免簽國一個也沒增加，去泰國竟須提供財力證明，還逼死了1位駐日的處長，結果外交部竟然對國民黨民代提告，聲稱他們「嚴重傷害同仁尊嚴並造成其身心傷害」，因此「基於維護法制、捍衛同仁的權益與尊嚴的立場」提告，我相信中華民國歷史上再也找不到一個比民進黨政府外交部還更無恥的部會。

洪秀柱質疑，在網軍上PTT攻擊大阪辦事處是一群「黨國餘孽」、「垃圾的老油條」、「爛到該死的地步」時，請問外交部何曾「捍衛同仁的權益與尊嚴」？當蘇啟誠處長受到「全館人員考績丙等」的威逼恐嚇時，外交部有考慮到駐外人員的權益與尊嚴嗎？甚至最後蘇啟誠處長輕生、以死明志，外交部又何曾採取任何法律行為去捍衛他的權益與尊嚴？

洪秀柱認為，如果楊蕙如真的已經不在台灣，後續的司法審判結果恐怕對她起不了任何作用。在這樣的情況下，外交部若還考慮到一絲絲的「尊嚴」、真的有心捍衛「同仁的權益」，就應該針對蘇啟誠案的涉案人士做出懲處；尤其是部長吳釗燮與駐日代表謝長廷更是難辭其咎，他們與楊蕙如一樣，都背負了蘇啟誠處長的血債。如果現在他們還不下台負責，還在戀棧剩不到半年的權位，最後就等著被人民用選票制裁，永遠的「退出政壇」。

(中時 )