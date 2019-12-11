監院糾正核四移用設備 田秋堇痛批台電隱瞞、說謊 19:142019/12/11 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監委田秋堇11日說明台電「核四廠1號機移用2號機設備」糾正案內容。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監委趙永清（左起）、田秋堇、林盛豐出席糾正案記者會。（黃世麒攝） 監察院通過糾正台電「核四廠1號機移用2號機設備」案，監委田秋堇11日氣憤表示，台電於81年陳報核四興建計畫，竟以69年所估算的成本計算，導致核四以緊澀預算推動，造成統包廢標，最終影響備品的採購作業。田秋堇強調，備品不足嚴重影響運轉的穩定及安全，痛批台電當年隱瞞、說謊。 (中時 ) #台電 #田秋堇 #核四 #影響 #設備 也許您會感興趣 推薦閱讀 台電：電廠非空污主因 仍會盡力減煤 20:522019/12/09 財經 綠電分手費怎麼算 能源局：不影響電價下進行 04:102019/12/10 金融．稅務 示範風場用「中國工作船」？ 台電：僅船身鋼板為陸製 20:362019/12/10 財經 重啟核四公投案連署人數足額 13日公布是否成案 20:392019/12/10 政治 高美濕地風機葉片斷裂 台電：非強風造成 21:242019/12/10 財經 風機安裝船用中國船？經部：確認無國安疑慮 21:462019/12/10 財經 風機基地掏空 恐有坍塌之虞台電急修復 23:052019/12/10 生活 桃園2風機地基崩塌 台電緊急搶修 04:102019/12/11 生活新聞 台中榮服處與台電公司聯袂關懷弱勢榮民榮眷 12:572019/12/11 生活 核四未如實報告成本致缺602個零組件 監察院糾正台電 16:522019/12/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 韓蔡最新民調出爐 網：網軍爭議發酵？ - 政治 蔡易餘宣傳車拆布條影片曝光 媽媽盟喊告 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 高雄街頭民調出爐 網：會讓小英暈倒！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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