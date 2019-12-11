監委趙永清（左起）、田秋堇、林盛豐出席糾正案記者會。（黃世麒攝）

監察院通過糾正台電「核四廠1號機移用2號機設備」案，監委田秋堇11日氣憤表示，台電於81年陳報核四興建計畫，竟以69年所估算的成本計算，導致核四以緊澀預算推動，造成統包廢標，最終影響備品的採購作業。田秋堇強調，備品不足嚴重影響運轉的穩定及安全，痛批台電當年隱瞞、說謊。

(中時 )