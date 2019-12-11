2019年小鎮漫遊年，苑裡鎮成為全台30個經典小鎮之一，苑裡鎮公所推廣在地觀光，11日宣布藺草文化節系列活動正式起跑，透過共識會議與學術研討會，激發地方創生能量，並委由中州科大開發「苑裡小鎮遊」觀光App，整合苑裡的旅遊資訊，藺草文化節28日將於農會山腳辦事處盛大開幕。
苗栗縣苑裡鎮去年於交通部「經典小鎮」票選活動，擊敗擁有九份老街等知名景點的新北市瑞芳區，榮獲票選冠軍，苑裡鎮公所趁勢推廣小鎮旅行，11日宣布辦理藺草文化節，開發觀光App整合旅遊資源，方便遊客隨手查詢，另鼓勵地方創生，辦理會議凝聚各界共識，彙整符合在地期盼的創生事業提案。
苑裡鎮長劉秋東表示，苑裡藺草編織擁有逾百年歷史，但產業往往是單打獨鬥，這次利用交通部觀光局補助經費，做產業整合及App開發，民眾可輕鬆查詢1、2日遊程，進而了解苑裡文化脈絡，App內容以藺草特色、民宿、小吃為核心，介紹苑裡旅遊路線及好吃、好玩的觀光景點。
劉秋東說，重頭戲在28日下午1點半，苑裡農會山腳辦事處3樓將舉行「藺草文化節開幕典禮」，有舞蹈、冰雕表演與藺草時尚走秀等活動，內容豐富精彩，歡迎大家到苑裡玩。
中州科大校長黃思倫表示，App開發融入大富翁概念，民眾透過打卡串聯遊程，就像在玩遊戲一樣，設計團隊花費2個月時間走訪苑裡，與當地人溝通，以3D技術或文字輔助，目前已有初步結構，檢視意見反饋，未來結合當地文化藝術資源，App已上線，仍會持續更新。
(中時 )
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