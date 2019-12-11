許多人不把自己的收入告訴別人，認為這是隱私，但專家表示，如果不希望老闆給的薪資太少，想多賺點錢，最好是告訴大家你賺多少錢，個人的薪水不是秘密，就有競爭漲價空間。

理財專家蘇西．奧曼(Suze Orman)把薪水告訴同事和討論待遇問題，會使自己產生動力、獲得更多相關訊息而受益。一旦您可以隨意談論自己的薪水，並且每個人都知道每個人的收入，雇主將很難少付薪水給你

她說，如果您發現自己的收入比同齡人要少，那麼可以採取一些步驟來增加成功的機會。這是確保您自己處於良好位置以加薪的方法。

奧曼說，剛開始時，您不應該專注於自己是否賺到了足夠的錢，或者別人的薪水比您高。相反，您應該以成為一名不可或缺的員工為己任。如想獲得加薪和升職，就要使自己變成公司不可或缺的一分子。如果不想問其他人的薪資，同時也不想透露自己的收入，可通過一些線上網站，來得到你的職位和你從事行業的大致收入標準。

(中時電子報)